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Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Arpaçay ilçesinden Kars istikametine seyir halinde bulunan otomobilin, Yolboyu köyü sınırlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatırken, kazaya ilişkin tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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