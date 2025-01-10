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Kars'ta Öğrencilere Trafik Bilinci Semineri Düzenlendi

Kars'ta Öğrencilere Trafik Bilinci Semineri Düzenlendi
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Kars İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin trafik bilincini artırmak amacıyla Selim ilçesindeki Kaynarlı köyü ilkokulunda seminer düzenledi. Öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri önemi ve kazaların önlenmesi gibi konularda bilgi verildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, trafik bilincini artırmak ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak amacıyla öğrencilere yönelik trafik semineri düzenledi.

Kars'ın Selim ilçesi, Kaynarlı köyü ilkokul öğrencilerine, trafik ile ilgili tanımlar, okul servis aracında öğrencilerin uyması gereken kurallar, yayaların uyması gereken kurallar, yolcuların uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar, oyun oynanacak alanlar ve genel trafik kuralları hakkında jandarma ekiplerince bilgi verildi.

Özellikle yayaların ve sürücülerin dikkat etmesi gereken kurallara değinen ekipler, emniyet kemeri kullanımının ve trafik ışıklarına uyumun önemini vurguladı.

Seminer boyunca, trafik kazalarının önlenmesi için yapılması gerekenler interaktif bir şekilde öğrencilere anlatıldı. Ayrıca öğrencilere dağıtılan trafik rehberleriyle, öğrendikleri bilgilerin aileleriyle paylaşılması hedeflendi.

Etkinlik sonunda öğrenciler, sorularını jandarma ekiplerine yönelterek trafik konusundaki merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu. Jandarmanın bu tür seminerlerin farklı okullarda da devam edeceği öğrenildi.

Seminere katılan öğrenciler, hem keyifli vakit geçirdiklerini hem de trafikte daha bilinçli davranma konusunda önemli bilgiler edindiklerini ifade etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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