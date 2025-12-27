Kars'ta Öğrencilere KADES uygulaması anlatıldı

Kars'ta öğrencilere, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir yere sahip olan Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin uygulamayı tanımaları ve acil durumlarda nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri amaçlandı.

Etkinlikte, öğrencilere kadına yönelik şiddetin türleri, şiddet durumunda izlenmesi gereken yollar ve KADES uygulamasının telefonlara nasıl indirileceği ile kullanım aşamaları anlatıldı. Uygulamanın, tek tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşma imkanı sunduğu vurgulandı.

Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES'in şiddet mağdurlarının hızlı ve etkin şekilde yardım alabilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti, öğrencilerin bu konuda bilinçli olmasının toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - KARS