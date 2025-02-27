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Kars'ta Kasten Öldürme Suçundan Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Kars'ta Kasten Öldürme Suçundan Aranan 2 Şahıs Yakalandı
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Kars'ta kasten öldürme suçundan 11 yıl hapis cezası olan iki kişi JASAT ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Jandarma, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kars'ta haklarında kasten adan öldürme suçundan 11 yıl hapis cezası olan 2 kişi JASAT ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, haklarında "Kasten Öldürme" suçundan (11) yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 2 kişi, saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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