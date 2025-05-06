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Kars'ta Kamyonet Köprüden Dereye Uçtu

Kars'ta Kamyonet Köprüden Dereye Uçtu
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Kars'ın Akyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yağışlı havanın etkisiyle köprüden dereye düştü. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet köprüden dereye uçtu. Kazada herhangi bir can kaybı olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu.

Kaza ; Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde meydana geldi. Duraklı köyünden Akyaka'ya seyir halindeki Ö.M. yönetimindeki kamyonet, havanın yağışlı, yolun da kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, köprüden dereye uçtu. Kazada sürücü Ö.M. yaralanmazken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Sürücü durumu köydeki yakınlarına iletti. Bölgeye köylüler getirdiği traktörler kamyoneti düştüğü dereden çıkardı. Kamyonet daha sonra çekilerek Ö.M.'nin evinin bahçesine getirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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