Kars'ta Kaçak Elektronik ve Tütün Mamulleri Operasyonu: 15 Kişi Gözaltında

Arpaçay'da elektronik ve tütün mamullerini kaçak olarak piyasa süren 15 kişi yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kent merkezi ve Arpaçay ilçesinde kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 34 elektronik iş aleti, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 812 paket sigara, 2 bin 660 doldurulmuş makaron, 10 kilo 250 gram kıyılmış tütün ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli 15 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alan polis, olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 15 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS