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Kars'ta Hudut Birliklerinden Ağır Silah Tatbikatı

Kars'ta Hudut Birliklerinden Ağır Silah Tatbikatı
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Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda, 5'inci ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlıkları tarafından ağır silah atışları yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, tatbikat görüntülerini paylaşarak hudut birliklerinin eğitimlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kars'ta bulunan Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı tarafından ağır silah atışları gerçekleştirildi. Eğitim faaliyetleri kapsamında icra edilen atışlarda, personelin muharebe kabiliyeti ve silah sistemlerini etkin kullanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikata ilişkin görüntüleri resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak, hudut birliklerinin eğitim ve hazırlık faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Paylaşılan görüntülerde ağır silah sistemleriyle yapılan atışlar ve personelin koordineli çalışması yer aldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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