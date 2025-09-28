Haberler

Kars'ta Hafif Ticari Araç Kars Çayı'na Düştü: Sürücü Yaralı

Kars merkezde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak Kars Çayı'na düştü. Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak Kars Çayı'na düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Kars merkezde meydana geldi. Dereiçi bölgesinden kent merkezine seyir halindeki S.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak Kars Çayı'na düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çaya düşen araç sürücüsü S.K.'yı çıkararak ilk müdahalesini yaptı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
