Kars'ta Güvenlik Uygulamaları Devam Ediyor

Kars'ta asayiş ve güvenlik uygulamaları sürüyor. Kars Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipleri, il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yapılan uygulamalarda, kamu düzenini tehdit eden unsurların tespiti ve önlenmesi hedefleniyor.

Kent merkezinde ve ilçelerde bir çok nokta gerçekleştirilen uygulamalarda, trafik kontrolleri, kimlik sorgulamaları yapılıyor. Ekipler, özellikle kalabalık alanlar, parklar, otogarlar ve şehir giriş çıkış noktalarında kontrollerini arttırırken, şüpheli kişi ve araçlar üzerinde detaylı incelemeler yapılıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik asayiş ve güvenlik uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği kaydedildi. - KARS