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Kars'ta "Emniyetli mahallelerde ilk yardım farkındalığı" projesi vatandaşlarla buluştu

Kars'ta 'Emniyetli mahallelerde ilk yardım farkındalığı' projesi vatandaşlarla buluştu
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Kars Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Paşaçayır Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ilk yardım, dolandırıcılıkla mücadele, 112 Acil Çağrı Merkezi kullanımı ve KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü personelinin iş birliğinde yürütülen "Emniyetli Mahallelerde İlk Yardım Farkındalığı Projesi" kapsamında Paşaçayır Mahallesi'nde bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Paşaçayır Cami Taziye Evi'nde gerçekleştirilen programda mahalle sakinlerine günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlarda uygulanması gereken temel ilk yardım yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Vatandaşların evde, okulda, iş yerinde veya trafikte meydana gelebilecek kaza, yaralanma, boğulma, solunum yolu tıkanıklığı ve benzeri hayati risk taşıyan durumlarda doğru müdahalede bulunabilmelerinin önemine dikkat çekildi.

Eğitim kapsamında sağlık personelleri tarafından ilk yardımın temel prensipleri anlatılırken, acil durumlarda yapılması gereken doğru uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Erken ve bilinçli müdahalenin hayat kurtardığı vurgulanarak vatandaşların bu konuda farkındalık kazanmasının hedeflendiği belirtildi.

Programda ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin etkin kullanımı, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulaması hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Polis ekipleri, son dönemde sıkça karşılaşılan telefon ve internet dolandırıcılıklarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek şüpheli durumlarda emniyet birimlerine başvurmaları çağrısında bulundu.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla KADES uygulamasının kullanım şekli anlatılırken, uygulamanın acil durumlarda hızlı destek alınabilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Etkinliğin sonunda vatandaşlara ilk yardım, dolandırıcılıkla mücadele, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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