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Kars'ta Elektrik Tesisatı ve Kablo Hırsızları Yakalandı

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Kars'ta 2 ayrı elektrik tesisat ve kablolarının çalınması olayının zanlıları yakalandı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerası kayıtlarıyla çözülürken, sokak aydınlatma direklerinin kablolarını çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Kars'ta 2 ayrı elektrik tesisat ve kablolarının çalınması olayının zanlıları yakalandı. Kentte 1 inşaattan 10 milyon liralık hırsızlık olayı 10 günlük kamera kayıtlarını incelemesiyle çözülürken, sokak aydınlatma direklerinin kablolarını çalan 2 kişi ise polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis ve hırsızların koşuşturma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde inşaat sahibi tarafından 10 gündür kontrol edilmeyen bir inşaatta meydana gelen hırsızlık olayında, inşaattaki 20 daireden yaklaşık 1 milyon TL değerinde zarara neden olan elektrik tesisatının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

10 günlük kamera kayıtları inceleyen polis hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin Y.Y. (1994), Y.E.Y. (29), S.Ç. (32) ve N.B. (31) isimli şahıslar olduğu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, kimlik ve adresleri tespit edilen hırsızlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

"Polisi görünce kaçtılar"

Yine kente merkezinde polis ekiplerince yapılan rutin devriye görevi sırasında sokak elektrik aydınlatma direğine ait kabloları kesen 2 kişi görüldü. Kabloları kestikleri esnada suçüstü yakalanmak istenen 2 şüpheli polis ekibini görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda A.K. ve M.E.K. kabloları kestikleri suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Her 2 ayrı hırsızlık olayında gözaltına alınan şüpheli 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kars Güvenlik Hırsızlık Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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