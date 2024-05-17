Kars'ta ehliyet sınavında 'kameralı' kopyaya suçüstü

KARS - Kars'ta ehliyet sınavındaki 1 kişi ile ona dışarıdan kameralı düzenekle kopya veren şüpheli 1 kişi KOM ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda, ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan KOM ekipleri, söz konusu okulda sınava giren M.D. ile ona dışarıdan kopya veren T.B.'yi suçüstü yakaladı.

"Üzerlerinden düzenek çıktı"

KOM ekiplerince suçüstü yakalanan şüphelilerin yapılan üst aramasında kamera, kulaklık, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.