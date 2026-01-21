Kars'ta düzensiz göçmen operasyonu

Kars'ta düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda metruk bir binada 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce düzensiz göçle mücadele çerçevesinde kent genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Ayrıca polis ekiplerince kentte bir metruk bina, üç park, iki umuma açık yer, otobüs terminali, tren garı, havalimanı, eski garajlar çevresi ve eski Fayton Pazarı mevkii, sanayi bölgesi, hayvan pazarı, Yusufpaşa Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Kaleiçi Mahallesi ile şehir girişi uygulama noktalarında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda metruk bir binada yurda illegal yollarla girdiği tespit edilen 14 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Harakani Havalimanı'nda vize ihlali yaptığı belirlenen Özbekistan uyruklu 2 kişi hakkında da idari işlem başlatıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce düzensiz göçle mücadelenin etkin bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - KARS