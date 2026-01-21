Haberler

Kars'ta düzensiz göçmen operasyonu

Kars'ta düzensiz göçmen operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni metruk bir binada yakaladı. Operasyonlar şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirildi.

Kars'ta düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda metruk bir binada 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce düzensiz göçle mücadele çerçevesinde kent genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Ayrıca polis ekiplerince kentte bir metruk bina, üç park, iki umuma açık yer, otobüs terminali, tren garı, havalimanı, eski garajlar çevresi ve eski Fayton Pazarı mevkii, sanayi bölgesi, hayvan pazarı, Yusufpaşa Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Kaleiçi Mahallesi ile şehir girişi uygulama noktalarında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda metruk bir binada yurda illegal yollarla girdiği tespit edilen 14 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Harakani Havalimanı'nda vize ihlali yaptığı belirlenen Özbekistan uyruklu 2 kişi hakkında da idari işlem başlatıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce düzensiz göçle mücadelenin etkin bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

O şehrimize yapay yağmur yağdırılacak