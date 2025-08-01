Kars'ta Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce yol uygulaması yapıldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce Kars- Iğdır Karayolu Uygulama Noktasında yapılan kontroller esnasında şehirlerarası otobüste seyahat etmekte olan yabancı uyruklu 1 kişi, gerekli kontrolleri yapılmak üzere Mobil Göç Aracı'na davet edildi.

Mobil Göç Aracı'nda yapılan parmak izi sorgulamasında araca davet edilen kişinin düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

Düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirildi. Düzensiz göçmen yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. - KARS