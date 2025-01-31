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Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Düzenlendi
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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılan İl Koordinasyon ve Asayiş Toplantısı'nda, güvenlik ve asayiş konuları ele alındı. Kamu hizmetlerinin etkinliği için kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı ve güvenlik önlemleri artırılması kararlaştırıldı.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında İl Koordinasyon ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantıda, Kars'ta güvenlik ve asayiş konuları ele alındı. Vali Polat, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Ayrıca toplantıda, il genelinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik alınan tedbirler masaya yatırılırken, kamu düzeninin sağlanması için atılacak adımlar görüşüldü.

Toplantının sonunda ilgili kurumlara gerekli talimatlar verilirken, Kars'ın güvenliği için emniyet ve jandarmanın iş birliği içinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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