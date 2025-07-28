Kars'ta Asayiş Uygulamaları Sıklaştırıldı

Kars'ta Asayiş Uygulamaları Sıklaştırıldı
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü, şehir merkezinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yaptığı asayiş denetimlerini artırdı. Parklar ve yoğun alanlarda yapılan uygulamalarda birçok suçlu gözaltına alındı. Vatandaşlar, uygulamalardan memnun kaldıklarını belirtti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürüttüğü asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Emniyet güçleri, kent merkezindeki ana caddeler, parklar, kafeteryalar ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerini sıklaştırdı. Uygulamalarda çok sayıda araç ve şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı.

Kars'ta emniyet güçlerinin denetimleri vatandaşlara da güven veriyor. Günün her saatinde caddelere rahatlıkla çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, yapılan uygulamaların artırılarak devam etmesini istiyor.

Özellikle Bedesten Bölgesi'nde çok rahat sevdikleriyle birlikte zaman geçirdiklerine dikkat çeken vatandaşlar, uygulamalarda emeğe geçenlere teşekkür etti.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşların huzurunu bozacak hiçbir unsura göz yumulmayacak, bu tür uygulamalar artarak devam edecek" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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