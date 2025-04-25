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Kars'ta Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Kars'ta Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından Sarıkamış'ta yakalandı. Yakalanan şahıs, 'İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma' suçundan 4 yıl, 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 3 aydır hakkında "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme, Satma" suçundan 4 yıl, 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1kişi Sarıkamış'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Saklandığı evde yakalanan şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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