Kars'ta Anız Yangını Korkuttu

Kars'ta Anız Yangını Korkuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, konutların ortasında çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olay, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi ve paniğe neden oldu.

Kars'ta çıkan anız yangını korkuttu. Kent merkezinde konutların ortasındaki boş arazideki yangını itfaiye ekipleri kısa sürede sündürdü.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kars Yarı Olimpik Buz Pateni Pisti ve Trafik Parkı'nın bulunduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını kısa süreliğine paniğe neden olurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, etrafta bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan tamamen söndürüldü.

Anız yangınıyla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezan Epözdemir'in Galatasaray üyeliği askıya alındı

Rezan Epözdemir'e bir kötü haber de Galatasaray'dan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.