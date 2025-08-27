Kars'ta Anız Yangını Korkuttu

Kars'ta çıkan anız yangını korkuttu. Kent merkezinde konutların ortasındaki boş arazideki yangını itfaiye ekipleri kısa sürede sündürdü.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kars Yarı Olimpik Buz Pateni Pisti ve Trafik Parkı'nın bulunduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını kısa süreliğine paniğe neden olurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, etrafta bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan tamamen söndürüldü.

Anız yangınıyla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - KARS