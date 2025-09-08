Kars'ta Ağustos Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Kars'ta Ağustos ayı asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Ziya Polat, başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Vali Ziya Polat Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda kentteki asayiş ve güvenlik önlemleri masayı yatırıldı, Temmuz ayı verileri basınla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Kars Valisi Ziya Polat, "8 Eylül itibariyle 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'na başladık. Bu eğitim-öğretim yılında da "Sevdamız Eğitim" parolasıyla uygulamaya koyduğumuz KAFKAS Projemiz kapsamında çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi, eğitimlerini huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerimizi titizlikle uygulamaya devam edeceğiz. Eğitim faaliyetleri kapsamında; Okul Geçidi Görevlisi Eğitimleri, Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi", Çocuk Trafik Eğitim Parklarında devam edecektir" dedi.

Polat, "Gazi Kars'ımızın huzur ve güvenliğini, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlama önceliğimiz doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla büyük bir gayret gösteriyoruz. Suçu önlemek, suç oranlarını azaltmak, ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri olan Gazi Kars'ımızda huzur ve güven ortamının devamını sağlamak en önemli hedefimiz doğrultusunda vatandaşlarımızı kucaklayan, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, şeffaf ve vatandaş odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla azim ve kararlılıkta sürdürmekteyiz. Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle, fedakarca görevlerini yerine getiren tüm kolluk kuvvetlerimizi gösterdikleri gayretten dolayı tebrik ediyorum, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Ağustos ayı verilerini açıklayan Polat, "2025 yılının Ağustos ayında kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. 298 bin 452 şahıs, 123 bin 880 araç sorgusu yapıldı. Haklarında toplam 136 yıl 196 ay 399 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 32 aranan şahıs, haklarında toplam 851 bin 740 TL adli para cezası hükmü bulunan 13 aranan şahıs, İfadeye yönelik aranması bulunan 21 aranan şahıs, Göçmen kaçakçılığı organizatörü 1 şahıs ve yasadışı yollarla ülkemizde bulunan 13 düzensiz göçmen şahıs yakalandı" şeklinde konuştu.

Vali Ziya Polat'ın açıklamalarının ardından toplantı sona erdi. - KARS