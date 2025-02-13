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Kars'ta 11 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Çatıda Yakalandı

Kars'ta 11 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Çatıda Yakalandı
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Kars'ta, hakkında kesilmiş 11 yıl hapis cezası bulunan Y.A., saklandığı binanın çatısında polis tarafından yakalandı. Operasyon sonrası tutuklandı.

Kars'ta hakkında birçok suçtan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi saklandığı binanın çatısında kıskıvrak yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında, "Silahla Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından 11 yıl 9 ay 45 Gün hapis cezası ile aranması Y.A. İstasyon Mahallesi'nde bir binanın bodrum katı ile zemin katta bulunan bir iş yerine tünel kazarak saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine ilgili adrese operasyon düzenleyen polis, Y.A.'yı binanın çatısında yakalayarak gözaltına aldı. Y.A. emniyetteki işlemelerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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