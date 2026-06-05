Kars Çayı'nda can pazarı: Azgın suların ortasında mahsur kalan köpek 30 dakikalık operasyonla kurtarıldı

Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren titiz çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kars Çayı'nın debisinin yüksek olduğu bölgede bir köpeğin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, köpeğin bulunduğu noktaya güvenli şekilde ulaşabilmek için çalışma başlattı.

Çayın ortasında çıkış yolu bulamayan ve korku içinde bekleyen köpek için ekipler seferber olurken, kurtarma çalışmaları sırasında hem hayvanın zarar görmemesi hem de personelin güvenliği ön planda tutuldu. Yaklaşık 30 dakika süren operasyon boyunca ekipler dikkatli manevralarla köpeğe ulaştı.

Başarılı operasyonun ardından güvenli şekilde kurtarılan köpek, itfaiye personelinin kucağında emin ellere alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Kars Çayı'nda yaşanan olay, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde mutlu sonla noktalandı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı