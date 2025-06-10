Karpuz Yüklü Tır Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Karpuz Yüklü Tır Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karpuz yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olay sonrası yolda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Karpuz yüklü tır devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Balçık Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Sakar hakimiyetindeki 81 ACL 470 plakalı karpuz yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Hakan Sakar olay yerinde hayatını kaybetti; araçta bulunan E.D., H.B. ve F.D. ise bulundukları yerde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden uzun uğraşlar sonucu kurtarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, tırda yüklü karpuzlar yola saçıldı, kısa süreli trafik yaşandı. Ekipler tarafından yolda temizlik çalışması başlatıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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