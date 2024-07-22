Karpuz yüklü kamyonet orta refüje daldı: Sürücü sıkıştı

BURSA - Balıkesir- Bursa otobanında karpuz yüklü kamyon orta refüje daldı. Yola dökülen karpuzlar tehlike saçarken, sürücü kamyonet içerisinde sıkıştı.

Kaza, Balıkesir-Bursa otobanı Tatkavaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün idaresinden çıkan karpuz yüklü hafif ticari kamyonet orta refüje daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonet içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Yola saçılan karpuzlar, görevliler tarafından temizlenirken sürücünün kamyonetten çıkarılması kameraya yansıdı.