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Karne Töreni Sonrası Kavga: Öğrenci Bıçaklandı

Karne Töreni Sonrası Kavga: Öğrenci Bıçaklandı
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Gaziantep'te karne töreni sonrası okuldan çıkan öğrenciler arasında çıkan kavgada, 18 yaşındaki Halil A., 16 yaşındaki Çağlar Gönülalan'ı bıçakladı. Çağlar ağır yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

Gaziantep'te karne töreni sonrası okuldan çıkan öğrenciler arasında çıkan kavgada 12'inci sınıf öğrencisi tarafından bıçaklanan 10'uncu sınıf öğrencisi ağır yaralandı. Yaralı öğrenci hastanede yaşam mücadelesi verirken, saldırgan öğrenci ise gözaltına alındı.

Olay, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından Vadi Park'ta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken olay sırasında Halil A. (18) tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanan Çağlar Gönülalan (16) ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan öğrenci kaçarken, ağır yaralı öğrenci ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun çok kritik olduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan öğrenci Halil A. ise suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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