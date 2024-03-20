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Polise şikayet için giden eşini sokak ortasında tüfekle vurdu

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Samsun'da tartıştığı eşinin, polise şikayete giderken yolunu kesen öfkeli koca tüfekle 1 çocuk annesi eşini vurdu.

KENDİSİNİ POLİSE ŞİKAYETE GİDEN EŞİNİ VURDU

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Mahallesi'nde ikamet eden Bahar Vatansever ile 1.5 yıllık evli olduğu eşi Cengiz Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu evinden dışarı çıkan 1 çocuk annesi Bahar Vatansever, taksiye binip eşini şikayet için polis merkezine gitmek için yola çıktı. Kendi araçları ile eşinin peşinden giden Cengiz Yılmaz, taksinin önünü aracı ile kesip eşinin polise şikayete gitmesine engel olmaya çalıştı.

Karısını polise şikayete giden koca tüfekle vurdu

SALDIRGAN KOCA KAÇTI, EŞİ İSE HASTANEDE

Cengiz Yılmaz eşinin kendisiyle gelmemesi üzerine sokak ortasında eşine tüfekle ateş açarak yaraladı. Sağ ayağından vurulan Bahar Vatansever ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz Yılmaz ise olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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