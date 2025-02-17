Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu

Kanada'nın Newfoundland eyaletindeki bir Costco mağazasının önünde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Arabasının arka koltuğunda başka bir erkekle yakalanan kadının görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, kadın ve birlikte olduğu iddia edilen erkek arabadan çıkarken görülüyor. Kocası olduğu belirtilen kamera kaydını yapan kişi kendi arabasına doğru yürürken, kadın masumiyetini savunarak peşinden koşuyor.

Koca, kendi arabasına binerek uzaklaşan adama işaret ederek eşini aldatmakla suçlarken, kadın "Hayır, onunla birlikte değilim!" diye bağırıyor.

Adam daha sonra kadının arabasına geri dönüyor ve yatırılmış arka koltukları filme çekiyor. Eşine arka koltukta neler olduğunu sorarken, kadın yanlış bir şey yapmadığını iddia ederek koltukları düzeltiyor.

Adam, eşinin başka erkeklerle birlikte olduğunu kanıtlamak için görüntüleri kayınvalidesine göstermekle tehdit ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar çiftin evliliğinin sorunlu olduğunu belirtirken, bazıları da çiftin üç hafta önce ayrıldığını ve adamın bu duruma müdahale hakkı olmadığını iddia etti.