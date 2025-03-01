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Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aldatıldığından şüphelenen bir şahıs, kendilerine ait apartman dairesinde birlikte yakaladığı karısını ve yanındaki adamı bıçakla yaraladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde apartman dairesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda ddiaya göre eve gelen Y.K., karısı S.K. ile M.Ç. isimli erkekle karşılaştı. Y.K., eşi S.K.'nin kendisini M.Ç. ile aldattığını öne sürmesi üzerine, taraflar arasında tartışma çıktı.

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE BIÇAĞA SARILDI

Büyüyen tartışmada Y.K. bıçakla, eşi S.K.'yi elinden, M.Ç.'yi de kalçasından yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.Ç. ise Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Y.K.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

Bilmem kaç tane suç kaydı bulunanları serbest bırakan hakimler. Bu abimize de bir kıyak yapın madem.

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