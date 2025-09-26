Haberler

Kardeşinin Kimliğini Kullanarak Kaçmaya Çalışan Firari Yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 71 yaşındaki M.G., kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak polisten kaçmaya çalışırken yakalandı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 71 yaşındaki şahıs kardeşinin kimliğini kullanırken polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde "Hükümlünün veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 10 ay, ayrıca "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan ifadeye yönelik arama kaydı olan M.G.'in ilçede saklandığını tespit etti.

Polis ekiplerinin titiz takibi sonucu şüphelinin, kardeşi H.G.'ye ait kimlik bilgilerini kullanarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kurtuluş Mahallesi Avan Sokak üzerinde operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında görevlilere kardeşi H.G., adına düzenlenmiş kimlik ibraz eden şahsın, yapılan parmak izi sorgusunda firari M.G., olduğu ortaya çıktı. Ardından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
