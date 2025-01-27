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Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Anne Hastanede Hayatını Kaybetti

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Anne Hastanede Hayatını Kaybetti
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Erzincan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle iki çocuk annesi Suna Güler hastanede yaşamını yitirdi. Olayda, eşi Ahmet Güler de zehirlendi.

Erzincan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çocuk annesi kadın hastanede vefat etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 416. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, müstakil evde ikamet eden Ahmet Güler (67) ile eşi Suna Güler (60) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayın fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler Ahmet Güler ile eşi Suna Güler'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Suna Güler kurtarılamadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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