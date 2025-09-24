Haberler

Karasu'da Okul Servislerine Sıkı Denetim Başladı

Karasu'da Okul Servislerine Sıkı Denetim Başladı
Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılıyla birlikte okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımı için servis araçlarını kontrol etti.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesinde okul servislerine yönelik sıkı denetim gerçekleştirildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği ekiplerince, öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul servisleri tek tek incelendi. Yapılan denetimlerde servis araçlarının evrakları, teknik donanımları ve güvenlik şartları kontrol edildi. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi için denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız süreceği öğrenildi. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenli yapılacak uygulamalarla öğrenci güvenliğinin en üst düzeyde tutulması hedefleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
