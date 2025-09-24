Karasu'da Okul Servislerine Sıkı Denetim Başladı

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesinde okul servislerine yönelik sıkı denetim gerçekleştirildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği ekiplerince, öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul servisleri tek tek incelendi. Yapılan denetimlerde servis araçlarının evrakları, teknik donanımları ve güvenlik şartları kontrol edildi. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi için denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız süreceği öğrenildi. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenli yapılacak uygulamalarla öğrenci güvenliğinin en üst düzeyde tutulması hedefleniyor. - SAKARYA