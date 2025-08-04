Gülerken bir anda yere yığıldı, hayatını kaybetti

Gülerken bir anda yere yığıldı, hayatını kaybetti
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Gülerken bir anda yere yığıldı, hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde alışveriş için girdiği markette bir anda fenalaşarak yere yığılan adam hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen adamın yere yığılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

43 yaşındaki Tayfun Kaya isimli vatandaş, alışveriş yapmak için gittiği markette bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenilen adamın markette sohbet edip güldüğü esnada yere yığıldığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markette gülerek konuşan Kaya'nın bir anda yere yığılması yer alıyor.

Gülerken bir anda yere yığıldı, hayatını kaybetti

Gülerken bir anda yere yığıldı, hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Ölüm iyiki var, ölüm kişiye göre büyük nimet dir. Bu dünya kimine zevku sefa yeridir, kimine de sürgün yeridir.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıRamazan Karakuş:

12 sene bitkisel hayatta kaldım yeni uyandım kendime geldim arkadaşlar lütfen boy abdesti her zaman alın cunup olunca kendinize bakın dış görünüş çok önemli fit sağlıklı olun evlilik bu zamanda onermiyorum çalışın küçük de olsa eviniz olsun depreme dayanıklı kendinize is ortağı kadın arkadaş bulun tipiniz varsa

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Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıAlperen Güneş:

Beynin halen bitkisel hayat ta fakat.

yanıt24
yanıt1
Haber YorumlarıHad Bildiren:

lan boy abdesti ne alaka. iyi insan olarak öl öleceksen. kimseye borç takma, hakkına girme, hayvana, insana , doğaya iyi ol, saygılı ve saygın ol, tükettiğin kadar üret, fidan dik, hayırlı nesiller yetiştir. boy abdesti mi seni iyi insan yapacak?

yanıt3
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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Allah Allah gülmekte tehlıkelı

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Haber YorumlarıArarat Arat:

aşılar yüzünde her gün genç insanlar hayatını kayb ediyor

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