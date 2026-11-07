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Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü okullarda öğrencilere sağlık eğitimi verdi

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Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü okullarda öğrencilere sağlık eğitimi verdi
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Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçedeki okullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı, obezite, hijyen, fiziksel aktivite ve diyabet konularında sağlık eğitimi verdi. Eğitimlerle erken yaşlarda sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanılması hedeflendi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri düzenlendi.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullarda öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri gerçekleştirildi. Sazlıpınar İlkokulu, Sazlıpınar Ortaokulu ve Küçükaşlama İlkokulunda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere ağız ve diş sağlığı, obezite, okulda hijyen, fiziksel aktivite ve okulda diyabet konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen eğitimlerle öğrencilerin sağlık bilincinin artırılması, erken yaşlarda sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sağlık konusunda farkındalıklarının geliştirilmesi hedeflendi. Sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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