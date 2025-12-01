Karapınar'da trafik kazası: 2 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobil kamyona çarparak kaza yaptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni Sanayi yakınlarında Adana Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 BIS 73 plakalı otomobilin sürücüsü Salih K., aynı yönde giden
Osman G. yönetimindeki 43 ADJ 786 plakalı kamyonu sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Salih K. ile yanında bulunan Cuma G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA