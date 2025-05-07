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Karapınar'da Ortaokul Öğrencilerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Karapınar'da Ortaokul Öğrencilerine Trafik Güvenliği Eğitimi
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, ortaokul öğrencilerine trafik güvenliği semineri düzenlendi. Seminar de çocuklara trafik kuralları, güvenli geçişler ve yaya güvenliği konularında bilgiler verildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, ortaokul öğrencilerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünden polis memurları Süheyla Kadıoğlu ve Muhammet Kumcu tarafından Fevzi Paşa Ortaokulu, Tahsin Görgülü Ortaokulu, Karapınar İmam Hatip Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, 75. Yıl İlk-Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde, öğrencilere trafik kuralları, güvenli geçişler, bisiklet kullanımı ve yaya güvenliği gibi konularda detaylı bilgiler verildi. Öğrencilerin soruları da cevaplanarak, trafik bilincinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması hedeflendi.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmesi ve bilinçli bireyler olarak yetişmesinin önemli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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