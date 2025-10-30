Haberler

Karamürsel'de Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Karamürsel'de Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D-130 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D-130 kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karamürsel'den İzmit istikametine giden C.K. idaresindeki 41EG741 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Ereğli mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, bir akaryakıt istasyonu önündeki bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü C.K. ile araçta bulunan P.K. ve S.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Brazilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Onlarca ceset sokaklara dizildi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan Cenk ve İrfan Can hakkında olay gelişme
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
Yok artık daha neler Aboubakar! Yeni takımında resmen Messi oldu

Yeni takımında resmen Messi oldu
Sıra gecesinde halay çeken yaşlı adamın 5 dakika sonra kalbi durdu

Sıra gecesinde halay çeken yaşlı adamın 5 dakika sonra kalbi durdu
Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

Dünyanın beklediği Trump-Şi görüşmesinden piyasayı rahatlatan kararlar
Haiti'de sel felaketi: 25 kişi hayatını kaybetti

Melissa Kasırgası yıktı geçti: 25 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.