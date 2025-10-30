Karamürsel'de Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D-130 kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karamürsel'den İzmit istikametine giden C.K. idaresindeki 41EG741 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Ereğli mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, bir akaryakıt istasyonu önündeki bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü C.K. ile araçta bulunan P.K. ve S.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ