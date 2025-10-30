Karamürsel'de Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D-130 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D-130 kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karamürsel'den İzmit istikametine giden C.K. idaresindeki 41EG741 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Ereğli mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, bir akaryakıt istasyonu önündeki bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü C.K. ile araçta bulunan P.K. ve S.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa