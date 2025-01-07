Karamürsel'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gece saatlerinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D-130 kara yolu Yalova istikameti Tepeköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. idaresindeki 41 ABD 049 plakalı motosiklet bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen Ali B. yola savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ali B.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ