Karamürsel'de Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın samanlığı küle çevirdi, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Karamürsel ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki çiftlikte bulunan samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın samanlığa sıçradı. Samanlık kısa sürede alev aldı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ