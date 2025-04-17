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Karamürsel'de Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

Karamürsel'de Elektrik Kontağından Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın, samanlığı küle çevirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, olayda yaralanan olmadı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın samanlığı küle çevirdi, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Karamürsel ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki çiftlikte bulunan samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın samanlığa sıçradı. Samanlık kısa sürede alev aldı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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