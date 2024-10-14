Karaman Valisi Çiçekli, Minibüs Kazası Yaralılarını Ziyaret Etti

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, minibüs kazasında yaralanan tarım işçilerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Vali Yardımcısı eşi Esengül Korkmaz Çiçekli ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Karaman-Mersin kara yolunun 15. kilometresinde 2 kişini ölümü, 13 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan minibüs kazasında yaralıları tedavi gördükleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastanede tedavisi süren yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Çiçekli, yaralıların sağlık durumları hakkında da İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul'dan bilgi aldı. Vali Çiçekli, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. Diğer yandan kazada yaralanan 13 kişiden 2'sinin Konya'ya sevk edildiği, diğerlerinin ise halen tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - KARAMAN