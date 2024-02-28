Karaman'ın Ermenek ilçesinde çalıntı ve kaçak silahlar ele geçirildi

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada çalıntı ve kaçak silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde H.B. isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada; 1'i Mersin'in Mut ilçesinde çalındığı belirlenen ruhsatlı av tüfeği ile 2 adet kaçak tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 52 adet av tüfeği fişeği ile 1 adet metal arama dedektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - KARAMAN