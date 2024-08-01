Karaman'da Yolda Bulunan Poşet Dolusu Para Sahibine Teslim Edildi

Karaman'da bir vatandaş tarafından yolda bulunan poşet dolusu para jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, isminin açıklanması istemeyen bir vatandaş merkeze bağlı Sudurağı beldesi yakınlarında yol kenarına düşürülmüş içinde para ve senetlerin bulunduğu poşet buldu. Şahıs daha sonra bulduğu para ve senetleri Yeşildere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri vakit kaybetmeden parayı düşüren kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Yapılan kamera ve saha çalışması sonucu poşet dolu paranın 06 plakalı otomobilden düştüğü belirlendi. Para ve senetlerin bulunduğu poşeti düşüren E.A. isimli kişiye araç plakasından ulaşan ekipler şahsı karakola çağırdı. Karakola gelen E.A.'ya poşet içerisinde düşürdüğü 137 bin lira para ile senet ve muhtelif hesap evrakları teslim edildi. - KARAMAN