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Karaman'da Trafik Kazası: İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Karaman'da Trafik Kazası: İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
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Karaman'da üst geçitte meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, iki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karaman'da iki otomobilin üst geçitte kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi'ndeki üst geçit üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 07 DBC 80 plakalı otomobil ile İ.T. yönetimindeki 70 DD 164 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası araçlardan duman çıkması üzerine itfaiye ekibi araçlara su sıkarak müdahale etti. Kaza sebebiyle bir süreliğine trafiğe kapatılan üst geçit araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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