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Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Karaman'da cip ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da cip ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alacasuluk Mahallesi 547. Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. yönetimindeki 70 ACB 094 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 70 ABV 172 plakalı Kia marka cip, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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