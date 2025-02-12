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Karaman'da Tofaş otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı

Karaman'da Tofaş otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı
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Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Fiat Tofaş otomobil hurda yığınına dönerken, 2 kişi ölümden döndü.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Fiat Tofaş otomobil hurda yığınına dönerken, 2 kişi ölümden döndü.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Pirireis Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 70 AC 579 plakalı Audi marka otomobil aynı yönde seyreden M.K. idaresindeki 70 AK 858 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da kontrolden çıkarak yol kenarına savrulurken, Fiat Tofaş takla attı. Takla atan Fiat Tofaş'ın hurda yığınına döndüğü kazada araç sürücüsü M.K. ile yanında bulunan M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü ve yolcu daha sonra kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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