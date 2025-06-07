Karaman'da Sopayla Darp Edilen Adam Hastaneye Kaldırıldı

Karaman'da bir kişi sopayla darp edildi

KARAMAN - Karaman'da sokak ortasında sopayla darp edilen şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Rauf Denktaş Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, E.B. isimli adam caddede yürürken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak darp edildi. Sopayla başına vurulan adam baygınlık geçirirken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından baygınlık geçiren adam ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.