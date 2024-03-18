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Karaman'da Sobanın Neden Olduğu Yangında 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Karaman'da tek katlı müstakil evde sobanın neden olduğu yangında 77 yaşındaki adam dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Başkışla köyünde çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdikten sonra yaşlı adamın yardımına koştu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaman'da tek katlı müstakil evde sobanın neden olduğu yangında 77 yaşındaki adam dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Başkışla köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Mustafa Karabacak'ın kendi başına kaldığı tek katlı müstakil evde sobadan dolayı yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdikten sonra yaşlı adamın yardımına koştu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güçlükle eve giren komşuları yaşlı adamı pencerenin önünde bilinci kapalı halde bularak dışarıya çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Yaşlı adam pencerenin önünde yatıyordu"

Yangını görerek yaşlı adamın yardımına koşan komşusu Emin Atik, "Çatının altından dumanların yükseldiğini gördüm. Akşamda oğluyla görüşmüştüm babasının evde olduğundan haberim vardı. Yardıma koşarak pencereyi açtığımda sobadan alevler yükseliyordu, kendisi de pencerenin önünde yatıyordu. Bunun üzerine hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak haber verdim. Muhtar geldikten sonra birlikte yaşlı adamı dışarıya çıkardık" diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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