Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı

Karaman'da, polisin dur ihtarına uymayan otomobil, kavşakta başka bir araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken; şüpheliler gözaltına alındı.

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada şüphelilerin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Beyazkent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki Valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman-Mersin kara yolu üzerinde uygulama yapman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine R.K. idaresindeki 70 ADA 319 plakalı otomobili durdurmak istedi.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADI, TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Polisin 'dur' ihtarında uymayarak kaçmaya başlayan otomobil ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüphelilerin aracı Valilik kavşağında H.U. yönetimindeki 70 ACL 174 plakalı Citroen marka otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, şüphelilerin çarptığı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan şüpheliler R.K. ile E.K. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yaşanan kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
