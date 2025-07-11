Karaman'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Karaman'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Karaman'da bir apartmanın otoparkında park halindeki otomobil, gece saatlerinde alev alarak yandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Karaman'da park halindeki bir otomobil alev alev yanarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, gece saat 04.00 sıralarında Urgan Mahallesi'nde bulunan sitenin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitenin açık otoparkında park halinde olan otomobilden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bir vatandaş ise yangın söndürme tüpüyle yanan araca müdahale etti. Adrese gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yanan araç demir yığınına dönerek kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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