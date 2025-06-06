Karaman'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Karaman'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Karaman'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Karaman'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangının nedeni araştırılırken araçta maddi hasar oluştu.

Karaman'da park halindeki otomobil yandı

KARAMAN - Karaman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

Yangın, Tabduk Emre Mahallesi 1564. Sokak üzerinde park halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, alevler otomobili sarmadan söndürülerek kontrol altına alındı. Otomobilin içinde başlayan yangının neden dolayı çıktığı araştırılırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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