Karaman'da panelvan otomobille çarpışıp devrildi, iki sürücü yaralandı

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Karaman'da otomobil ile çarpışan panelvan devrildi. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1732. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.U. (22) idaresindeki 70 ADA 932 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.D. (53) yönetimindeki 07 L 2933 plakalı Hyundai marka panelvan araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan araç devrildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı