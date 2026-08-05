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Karaman'da Kavşakta Çarpışma: 2 Yaralı

Karaman'da Kavşakta Çarpışma: 2 Yaralı
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Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.T. idaresindeki 70 EU 696 plakalı Lada marka otomobil ile Ö.G. yönetimindeki 42 J 8887 plakalı Honda marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 42 J 8887 plakalı aracın sürücüsü Ö.G. ile aynı araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekiciyle kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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